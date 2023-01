Taranto: Mercato, in arrivo tre nuove ufficialità

Mercato del Taranto è in fermento. Nelle prossime ore sono attese tre ufficialità, tre nuovi calciatori da mettere subito a disposizione di Eziolino Capuano, possibilmente per la sfida casalinga con la Turris, in programma alle 17.30 di domenica 15 gennaio allo stadio Erasmo Iacovone.

ALFREDO BIFULCO – Il club rossoblu avrebbe raggiunto l’intesa con l’esterno offensivo, all’occorrenza anche seconda punta, classe 1997. Nato a Ottaviano (Napoli), nella stagione in corso ha indossato la maglia del Padova collezionando 3 presenze 3 1 gol. Scuola Napoli, vanta esperienze con Carpi, Pro Vercelli, Ternana e Juve Stabia.

MAURO SEMPRINI – Il Taranto avrebbe trovato l’accordo con Mauro Semprini, attaccante classe 1997, attualmente in forza alla Lucchese. Nella scorsa stagione, sempre con i rossoneri, ha siglato 9 reti in 28 gare, mentre nell’annata ancora in corso sono 19 le presenze con una sola rete. Dopo essere cresciuto nell’Entella, ha indossato anche le maglie di Pontedera e Sudtirol.

NICOLÒ CANALICCHIO – Per sopperire alla partenza di Vincent De Maria, il prescelto è Nicolò Canalicchio, esterno mancino 2001 della Sammaurese (Serie D/D). Il calciatore, secondo indiscrezioni, sarebbe già a Taranto e avrebbe sostenuto il primo allenamento.

