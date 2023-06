Lecce, Colombo e Falcone verranno riscattati da Milan e Sampdoria

Come confermato in conferenza stampa dal presidente giallorosso Saverio Sticchi Damiani, Wladimiro Falcone e Lorenzo Colombo verranno riscattati dal Lecce. Ora bisognerà solo capire se Sampdoria e Milan eserciteranno l’opzione del controriscatto. Se così non sarà, il portiere classe ’95 e l’attaccante 21enne diventeranno a tutti gli effetti di proprietà del Lecce.

Per quanto concerne Falcone, verranno spesi 3,5 milioni di euro per il riscatto. Il controriscatto che dovrebbe uscire dalle casse della Sampdoria è invece fissato a 4,75. Appena più basso quello di Colombo, per il quale il Lecce sborserà 2,5 milioni. Per riaverlo, il Milan sarà costretto a pagare 3,5 milioni.

