Fine della trattativa, il Barletta Calcio resta a Dimiccoli

BARLETTA – La fumata nera nell’incontro di lunedì sera pone fine alla telenovela sul futuro societario del Barletta Calcio. Il club biancorosso resta in mano a Mario Dimiccoli, che con il comunicato ufficiale di martedì mattina ha annunciato il termine delle interlocuzioni con il gruppo imprenditoriale barlettano disposto a rilevare la proprietà. Vincenzo Bellino e la cordata locale non faranno parte della società che programmerà la stagione 23/24 nel prossimo girone H di Serie D.

«A breve renderemo noti tutti i passaggi in vista della prossima stagione – si legge nella nota di Dimiccoli – ringrazio l’amico Vincenzo Bellino per l’interesse manifestato durante questi giorni». L’appello è alla tifoseria, a cui si garantisce una stagione all’altezza delle aspettative, come già riportato anche durante le battute conclusive dello scorso campionato: «I tifosi hanno dimostrato di meritare palcoscenici più importanti – sottolinea il patron biancorosso – vogliamo proseguire quel percorso che ha portato al Puttilli tante famiglie e tanti bambini».

Adesso prenderà il via la programmazione del nuovo campionato, in attesa di conoscere la composizione della nuova squadra di Dimiccoli a livello dirigenziale e tecnico. Scartata la pista Bellino ed imprenditori locali, resta da capire la posizione del vicepresidente Francesco Divittorio, così come le indiscrezioni legate ad un sostenitore dall’estero, probabilmente dalla Turchia. Dopodiché, sarà il momento di gettare le basi tecniche. Il Barletta è chiamato a migliorare il quarto posto, con l’obiettivo di tornare a stretto giro in Serie C.

