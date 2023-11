Lecce, Blin: “Lunedì giocheremo contro l’Hellas Verona, non contro Baroni”

Il centrocampista del Lecce Alexis Blin ha parlato in conferenza stampa pochi giorni prima del match che vedrà in campo Hellas Verona e Lecce: “Fisicamente sto bene, posso giocare anche tutta la partita, ma dipende dal mister. In queste settimane abbiamo lavorato tanto sia sotto il punto di vista atletico che tattico. Sappiamo che il Verona può giocare sia con il 4-3-3 che con il 4-2-3-1, stiamo studiando entrambe le situazioni. Abbiamo ancora qualche giorno prima di pensare alla partita. Io tendo ad entrare ntro nel clima gara non prima del giorno stesso. Inutile avere pressioni inutili. Con mister Baroni abbiamo passato due stagioni eccezionali. Dalla promozione, alla salvezza. È stato un piacere lavorare con lui e con il suo staff, ma lunedì sarà Verona-Lecce e non Baroni-Lecce. Non penso a chi affrontiamo e credo che per la squadra sia lo stesso. Io voglio giocare, percepisco la fiducia di mister, squadra e compagni. In questo spogliatoio ci sono 4-5 capitani, tutti proviamo a dare sempre il massimo”.