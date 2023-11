Virtus Francavilla-Brindisi, un derby non inedito ma che profuma di storia

Virtus Francavilla e Brindisi pronte a sfidarsi per la prima volta in un campionato professionistico. Del resto, il precedente di coppa dello scorso 4 ottobre è stato solo un antipasto, per molti da non tenere in considerazione perché disputatosi, per l’appunto, non in campionato. Questa volta però la posta in palio sarà ben più alta di un semplice passaggio del turno. Chi vincerà lunedì porterà a casa tre punti pesantissimi in ottica salvezza, aggiudicandosi un derby mascheratosi per l’occasione da scontro diretto. L’ultimo precedente in un campionato fu quello dello scorso 25 febbraio 2009, in Serie D. Così come un mese e mezzo fa, e così come accadrà anche lunedì, quella gara si giocò a Francavilla Fontana, presso quella che ad oggi è conosciuta come Nuovarredo Arena, ma che all’epoca rispondeva ancora al nome di stadio comunale “Giovanni Paolo II”. Chiaramente non parliamo della Virtus, bensì dell’Asd Francavilla Calcio del presidente Domenico Distante. Quel match terminò 1-0 e venne deciso dal centrocampista Giuseppe Nasca. Le due squadre erano capitanate rispettivamente da Massimo Silva e Cosimo Francioso, ma in quel Brindisi militavano svariati calciatori che in futuro sarebbero stati protagonisti in forza al Francavilla, o meglio, alla Virtus: Riccardo Idda, Roberto Taurino e Stefano Trinchera. Quest’ultimo, oggi al Lecce, è stato direttore sportivo degli imperiali. L’attuale allenatore del Monterosi Tuscia Taurino traghettò la squadra da capitano e sul campo fino al 2016, per poi tornare nelle vesti di allenatore nella stagione 2021/2022. L’attuale capitano della Torres, Idda, ha invece collezionato due esperienze da calciatore della Virtus: la prima nella stagione 2016/2017, la seconda dal 2021 al 2023.

