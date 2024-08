Lecce – Atalanta 0-4, esordio da incubo per i giallorossi

Lecce – Non poteva esserci esordio più brutto per Baschirotto e soci che sono durati appena 20 minuti prima di sfaldarsi sotto i colpi di Brescianini e Retegui.

Luca Gotti sceglie di mandare in campo dall’inizio gli stessi undici della gara di Coppa Italia vinta contro il Mantova. Il giallorossi partono subito forte aggredendo l’Atalanta su ogni pallone; non riescono a creare vere e proprie palle gol ma al 10′ un cross basso dalla destra di Gendrey viene intercettato da Djimisti che anticipa l’accorrente Dorgu e per poco non mette la sfera nella propria porta. Al 23′ la Dea decide di fare sul serio: prima Zappacosta su un calcio d’angolo battuto ad uscire da Ruggeri colpisce la palla con forza e precisione con la sfera che esce davvero di pochissimo. Qualche secondo più tardi è De Ketelaere a colpire di testa da ottima posizione chiamando Falcone alla super parata. Al 25′ ancora Atalanta, ancora Zappacosta che prova a finalizzare un’ottima azione manovrata sulla sinistra con Ruggeri che pesca nuovamente il suo omologo della corsia opposta ma anche questa volta la conclusione è imprecisa. Al 33′ è il Lecce ad avere l’occasione per portarsi in vantaggio grazie a un gioco a tre Krstovic, Rafia, Dorgu: il centravanti giallorosso lavora benissimo di sponda per Rafia che imbuca da campione per Dorgu; l’esterno danese brucia De Roon ma al momento della conclusione ciabatta clamorosamente. Al 35′ però l’Atalanta sfrutta al meglio una palla persa in maniera mortifera da Krstovic che invece di servire Gallo solo a sinistra continua a condurre la sfera facendosela portare via e dando il via alla ripartenza bergamasca. Sul colpo di testa di Retegui Falcone compie un vero e proprio miracolo ma non può nulla sulla ribattuta vincente di Brescianini che festeggia al meglio il suo debutto con l’Atalanta. Al 45′ raddoppia la Dea: azione manovrata che permette a Ruggeri di crossare quasi indisturbato da sinitra; al centro dell’area piccola trova Retegui che salta quasi indisturbato nonostante la teorica opposizione di Baschirotto che però decide di non saltare e consentire così al numero 32 nero azzurro di sueprare per la seconda volta per la sua squadra Wladimiro Falcone. Finice un primo tempo che ha visto il Lecce spegnersi dopo gli ottimi minuti iniziali.

Il secondo tempo inizia con Coulibaly per Pierret e Banda per Morente. Al 50′ porova ad affacciarsi dalle parti di Musso il Lecce costruisce bene sulla sinistra con Banda e Gallo con quest’ultimo che riesce a guadagnare il fondo e mettere in mezzo un pallone morbido sul quale riesce ad arrivare di testa Gendrey che però non inquadra lo specchio della porta. Al 57′ però a siglare il terzo gol è l’Atalanta che sfrutta un intervento del VAR che richiama Massa per valutare l’intervento di Coulibaly su Retegui: lo stesso numero 32 dell’Atalanta si presenta sul dischetto e spiazza Falcone. Al 62′ ci provano i giallorosso con Rafia che si libera bene sulla trequarti destra e d’esterno pesca Krstovic, la palla è leggermente lunga e il numero 9 giallorosso prova a colpirla in rovesciata senza fortuna. Il Lecce però non sembra proprio esserci in campo e al 65′ capitola nuovamente: Pasalic vede bene l’inserimento di Brescianini che in realtà sarebbe in fuorigioco se non fosse tenuto dentro da Gendrey che non segue l’allineamento dei compagni. Il numero 44 di Gasperini non si fa pregare e solo davanti a Falcone lo supera portando il risultato sullo 0-4. Al 71′ l’Atalanta va vicino al addirittura al quinto gol: Ramadani perde un brutto pallone a centrocampo che consente a Brescianini di puntare l’area giallorossa e servire poi Pasalic per il più semplici dei gol da realizzare; il croato però cincischia e consente a Baschirotto di rimediare. Al 78′ prova a trovare il gol della bandiera il Lecce che da calcio d’angolo gioca a due con Rafia e Gallo, quest’ultimo trova benissimo Baschirotto sul secondo palo che però, clamorosamente, spedisce di testa a lato.

Finisce con una vittoria netta dei bergamaschi e con Luca Gotti che dovrà lavorare davvero tanto per cercare di rimettre subito sulla retta via la barca giallorossa.

LECCE – ATALANTA 0-4

Reti: 35′ Brescianini (ATA), 45′ Retegui (ATA), 57′ Retegui (ATA), 66′ Brescianini (ATA)

Lecce 4-2-3-1: Falcone; Gendrey, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani (76′ Marchwiński), Pierret (46′ Coulibaly); Morente (46′ Banda), Rafia (83′ Berisha), Dorgu; Krstovic (68′ Pierotti). Panchina: Früchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Berisha, Oudin, Helgason, Banda, Burnete, McJannet, Esposito, Coulibaly, Marchwiński, Addo, Pierotti. Allenatore: Gotti

Atalanta 3-4-1-2: Musso; De Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta (68′ Godfrey), Ederson, Brescianini (89′ , Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere (68′ Bakker), Retegui (82′ Cassa). Panchina: Carnesecchi, Rossi, Godfrey, Sulemana, Bakker, Cassa, Palestra, Comi, Tornaghi, Vavassori, Manzoni, Bernasconi. Allenatore: Gasperini

Arbitro: Davide Massa sez. di Imperia – Assistenti: Alessio Berti sez. di Prato – Marco Ricci sez. di Firenze – IV Ufficiale: Luca Massimi sez. di Termoli – VAR: Daniele Paterna sez. di Teramo – AVAR: Simone Sozza sez. di Seregno

Ammoniti: 59′ De Roon (ATA), 80′ Ederson

