Lecce- “L’ amministratore Unico di Sanitaservice non si e’ mai dimesso.” Così specifica Luigino Sergio attraverso un post sulla pagina Facebook della Società “Circola sui social la notizie destituita di ogni fondamento sulle mie dimissioni che verrebbero accostate a quanto apparso sulla stampa in merito ad una presunta commistione tra malapolitica e malasanità ” scrive e continua: “Per quello che mi riguarda sono ancora in carica e ho continuato tranquillamente a lavorare oggi e altrettanto continuero’ a fare domani.

Ho solo inviato una PEC doverosa con la quale ho notiziato ASL che il 10 luglio prossimo venturo, cessera’ per scadenza naturale il mio incarico che si e’ concluso come da contratto il 25 maggio, con proroga tecnica fino al 9 luglio incluso e ho invitato a provvedere, avendo da sempre escluso ogni mia proroga/rinnovo dell’incarico, mettendo nelle condizioni il nuovo vertice di ASL di individuale il nuovo Amministratore Unico attraverso un bando pubblico.

Oggi ho convocato ritualmente l’assemblea dei soci che in attesa del suddetto bando, ha nominato a decorrere dal 10 luglio 2022, l’attuale Sindaco Unico della Societa’, nella persona del Prof. Antonio Costa, per il solo disbrigo degli affari correnti.

Per il resto mi corre l’obbligo di comunicare che ho da tempo denunciato alla magistratura casi di presunto malaffare, in stretta condivisione con gli uffici anticorruzione di Sanitaservice e di ASL Lecce.

Spero di avere portato chiarezza.” conclude L’amministratore unico, Prof. Luigino Sergio