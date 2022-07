Il prefetto di Lecce, Maria Rosa Trio, in osservanza a quanto previsto dalla legge Severino, ha disposto la sospensione del sindaco di Otranto, Pierpaolo Cariddi, indagato nell’inchiesta su presunti episodi di corruzione nel settore della sanità regionale, che ieri in Puglia ha portato all’arresto di cinque persone, tra cui l’ex senatore ed assessore regionale Salvatore Ruggeri. Cariddi era stato sottoposto al divieto di dimora. Per la stessa ragione sono stati sospesi dalla carica di consiglieri comunali anche Antonio Renna, 67 anni, consigliere ad Alliste (Lecce) e commissario straordinario dei Consorzi di Bonifica Ugento Li Foggi e Arneo; e Massimiliano Romano, 52 anni, consigliere comunale a Matino (Lecce). Per il sindaco di Scorrano, Mario Pendinelli, anch’egli indagato, non è stato disposto alcun provvedimento perché la legge Severino non viene applicata in relazione alla misura dell’obbligo di dimora al quale Pendinelli è stato sottoposto.