Lecce, al “Castromediano” l’overtoure narrativa sui Pink Floyd

Lecce – Lo sapevate che i Pink Floyd hanno un album segreto? Conoscete Bob Close? E il messaggio nascosto in un pezzo di The Wall? Sapete degli errori sulle foderine dei Pink Floyd in cui c’è addirittura un’altra band? Qual è la vera storia del Diamante Pazzo? Chi entrò quel giorno negli Abbey Road Studios? Le risposte a queste domande e a tante altre curiosità sono state al centro di “Uno sguardo dentro il lato oscuro della luna. La storia del più grande gruppo raccontata da 4 floydiani”, l’ouverture narrativa promossa dalla Provincia di Lecce tenutasi nell’Auditorium del Museo Castromediano, a Lecce. L’ingresso è gratuito. 4 floydiani doc, vale a dire Lello Isceri, Lello Russo, Stefano D’Amico, Mario Manfreda e 2 attrici, Piera Mita e Betta Pezzuto, hanno raccontato la storia del gruppo più influente della musica contemporanea, con musica, video, fotografie, testimonianze e rarità, per far conoscere il lato scuro della loro storia e per offrire spunti e pillole di conoscenza sul tema, in vista del concerto “Symphonic Pink Floyd”, sempre a cura della Provincia dei Lecce, in programma il 23 marzo.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author