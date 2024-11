Lecce, 16enne allo stadio con un biglietto falso: denunciato

La Guardia di Finanza di Lecce ha denunciato un sedicenne per aver tentato di accedere allo stadio durante una partita casalinga dei giallorossi con un biglietto intestato a un abbonato stagionale. L’irregolarità è emersa grazie ai controlli sul codice QR del tagliando, effettuati nell’ambito delle attività di contrasto al bagarinaggio, anche digitale.

Le indagini, condotte in collaborazione con la società sportiva e TicketOne, hanno rivelato che il minorenne aveva acquistato il biglietto online. È stato quindi denunciato per “acquisto di cose di sospetta provenienza”.

Gli investigatori stanno ora approfondendo il caso con analisi informatiche per risalire alla rete illecita di vendita dei biglietti e verificare eventuali episodi di contraffazione e bagarinaggio digitale. Questo fenomeno, spiegano gli inquirenti, coinvolge sempre più spesso adolescenti e adulti che cercano biglietti last minute a prezzi ridotti su canali non ufficiali per assistere alle partite della propria squadra del cuore.

