Lazio, anche l’ex Lecce Baroni in lizza per il dopo Tudor

E’ rottura tra la Lazio e Igor Tudor. Non sono serviti gli incontri per riavvicinare le parti che ora stanno discutendo sulla buonuscita prima di dirsi addio e prendere strade diverse. Sulla sfondo la ridda di nomi per il sostituto del croato sulla panchina biancoceleste: Marco Baroni e Miro Klose sembrano in pole position, mentre e Massimiliano Allegri è in cima alla lista dei desideri del presidente Claudio Lotito. Non è da escludere la pista che porterebbe a Paulo Sousa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author