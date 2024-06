L’Italia dell’ex Taranto Favo è campione d’Europa Under 17

Per la prima volta nella storia, l’Italia ha conquistato il titolo europeo nella categoria Under 17. La finale del torneo, disputata a Cipro, ha visto i ragazzi di Massimiliano Favo, ex tecnico del Taranto, dominare con un netto 3-0 il Portogallo.

Il protagonista indiscusso della serata è stato Francesco Camarda, giovane talento del Milan. Dopo il gol iniziale di Coletta, al 7′, l’attaccante azzurro ha realizzato una splendida doppietta. Particolarmente bella è stata l’azione del secondo gol: Camarda ha superato con classe due difensori avversari prima di depositare la palla in rete. Una prestazione sontuosa che ha regalato all’Italia un trionfo storico.

