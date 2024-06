Lavoro, maxi deduzione per le assunzioni a tempo indeterminato

È stato pubblicato il decreto attuativo della riforma dell’Irpef che introduce una maxi-deduzione del costo del lavoro per chi assume a tempo indeterminato.

La normativa prevede una maggiorazione del 120% del costo del lavoro ammesso in deduzione per quest’anno in caso di aumento del numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Inoltre, è prevista una maggiorazione del 130% per l’assunzione di lavoratori ‘fragili’.

Intanto, il governatore della Banca d’Italia, Panetta, ha avvertito dei rischi per la crescita nell’Eurozona. Nonostante l’inflazione si stia avvicinando al target del 2% e la Bce abbia avviato la fase di allentamento dei tassi, l’economia rimane fragile a causa dei rischi geopolitici e dell’incertezza legata alle elezioni in alcuni grandi Paesi. Pertanto, secondo Panetta, “non si può abbassare la guardia: le banche centrali dovranno tenersi pronte a intervenire in caso di eventuali nuovi shock”.

