Lautaro piega il Napoli, all’Inter la Supercoppa: record per Inzaghi

All’Al-Awwal Park Stadium di Riyad, l’Inter prevale sul Napoli dopo una battaglia intensa vincendo la Supercoppa italiana. La squadra di Mazzarri, in dieci uomini a causa dell’espulsione di Simeone, resiste con una difesa apparentemente impenetrabile fino al 91’, quando Lautaro Martinez si trasforma nell’eroe del match segnando il gol decisivo. Simone Inzaghi fa la storia vincendo la sua quinta Supercoppa come allenatore, un record in Italia. Per l’Inter è l’ottavo trionfo nella competizione: i nerazzurri sono secondi solo alla Juventus che ne detiene 9.

