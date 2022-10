Latiano, si celebra il ventennale del meeting nel segno di Bartolo Longo e della pace

Nel segno del fondatore e benefattore del Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei Bartolo Longo, beatificato da papa Giovanni Paolo II il 26 ottobre 1980, prenderà il via la ventesima edizione del meeting della “Cittadinanza Piena ed Universale”, organizzato dalla Fondazione Opera Beato Bartolo Longo di Latiano diretta da don Franco Galiano. Tema generale di quest’anno: “Con uno sguardo di speranza verso un Mediterraneo di pace e condivisione planetaria”. Si tratta di uno storico appuntamento dedicato ad approfondimenti tematici riguardanti la famiglia, la salute e riabilitazione, welfare, povertà educativa e politiche inclusive. Anche questa edizione rappresenta un momento di riflessione sugli ambiti di intervento in cui la Fondazione opera da oltre 40 anni. Non potevano mancare tematiche inerenti strettamente il post covid. Il meeting prenderà il via con un evento religioso di veglia il 22 ottobre prossimo e si concluderà il 29 sempre di questo mese con un torneo regionale di calcetto con le realtà sociali Anpis Puglia.

I convegni avranno inizio il 24 ottobre alle 17.30 presso la sala Flora di Palazzo Imperiali sul tema: “Bartolo Longo costruttore della città di Dio con gli uomini”. Si proseguirà il 25 nel polo museale latianese sul tema “Costruire comunità di cura per contrastare la povertà educativa del post covid” ed il 27 con l’approfondimento su “Strategie di lavoro per la migliore salute nel post covid” per finire il 28 nell’auditorium della scuola media “Bilotta”di Francavilla Fontana per discutere di “Un nuovo welfare per trasformare le fragilità in risorsa nel post covid”.

Diversi i relatori chiamati ad intervenire nei vari incontri: l’avvocato Augusto Conte, Rosario Jurlaro, madre Angelica Bruno, Emanuela Vinai coordinatrice del Servizio Nazionale per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, Antonio Marsella docente di Sociologia Università del Salento, Ornella Manco dirigente scolastico, Ivan Urilic dell’Università di Spalato, Pamela Fioravante psicologa, Vito Attorre e Carmelo Lambrini del CSEN, Antonio Loconte presidente regionale Anpis Puglia, Mauro Abate vice presidente vicario settore cooperative sociosanitarie, Rino Spedicato del CSV Brindisi-Lecce, Pier Giuseppe Ellerani professore associato Università del Salento e Garrisi direttore “Il Sale della Terra del Salento”.

Previsti anche diversi eventi socio-culturali.