SAN PIETRO VERNOTICO – Una bomba carta è stata piazzata davanti alla saracinesca di un negozio di alimentari di San Pietro Vernotico: grande paura per i residenti della zona che hanno udito il boato e chiamato le forze dell’ordine.

È accaduto nella serata del 16 ottobre poco prima delle 22, in via Carmine, quando una deflagrazione ha diffuso paura tra gli abitanti di San Pietro Vernotico. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco. Fortunatamente nessun ferito e alla saracinesca non sono stati registrati danni rilevanti. Al vaglio degli investigatori le immagini del sistema di videosorveglianza della zona.