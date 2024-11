Latiano, passa il bus ma è troppo pieno: studenti restano a piedi

Studentesse di nuovo rimaste a terra e costrette ad attendere, una volta uscite dalla scuola, l’arrivo dopo circa un’ora e mezza di un altro bus scolastico delle Ferrovie Sud Est per raggiungere le propria località d’origine. Accade a Latiano e non è la prima volta.

Almeno sette studentesse, la maggior parte di Torre Santa Susanna, frequentanti il Liceo di Scienze Umane, giunte alla fermata sono state bloccate in quanto il conducente del mezzo ha avvisato che non sarebbero potuti salire a bordo. Il pullman era assolutamente insufficiente a contenerli tutti. Il pullman aveva già fatto il pieno dei posti disponibili.

Dichiara una mamma di una delle ragazze alle quali è stato impedito di salire sul bus, costretta ad attendere quello successivo. “Questa storia che passano i pullman all’uscita da scuola e non fanno salire i ragazzi alle fermate inizia a stufare davvero – dichiara Caterina Sollazzo di Torre Santa Susanna -. È un servizio che viene pagato, ma ogni volta è un’impresa poterci salire per il ritorno a casa”. “Non c’è posto”, viene detto e lasciano i ragazzi li alla fermata. Se mia figlia paga un servizio ha il diritto di avere un posto sul pullman e non a quando si trova vuoto. Non è legittimo, né giusto lasciare a piedi o far aspettare i ragazzi lì alle fermate”.

Spesso sono i genitori che, armati di santa pazienza, sono costretti a recarsi a Latiano per non lasciare i loro figli in balìa dell’attesa ed anche di possibili temporali.

