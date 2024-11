Francavilla Fontana, il maestro Krantja da 30 anni alla guida della storica banda municipale

Applausi scroscianti per il maestro Ermir Krantja sabato sera nella basilica del Santissimo Rosario a Francavilla Fontana, patria della sua Banda, il Gran Complesso Bandistico Municipale “Città di Francavilla Fontana”, che dirige ininterrottamente da trent’anni. C’è il pubblico delle grandi occasioni, con ospiti illustri e tanti forestieri giunti da diversi Comuni pugliesi dove essi presiedono parrocchie, confraternite, pro loco, comitati festa o dirigono bande o istituzioni musicali. E così sono giunti, tanto per stilare un elenco di massima, da Alberobello, Bari, Conversano, Gioia del Colle, Foggia, Cerignola, Cisternino, Ceglie Messapica, Villa Castelli, Taranto, Martina Franca, Grottaglie, Manduria, Montesola, Lecce, Squinzano, Trepuzzi, Aradeo, Taviano, Tricase, Gallipoli, Castrignano del Capo.

Tutti in piedi per applaudire e ringraziare il grande maestro che ha saputo riscrivere la musica delle bande musicali contemporanee, adattando arie e brani immortali alle nuove formazioni bandistiche. La serata è stata presentata dal dottor Giovanni Colonna, operatore e divulgatore culturale, che ha ricordato gli studi di Bianca Tragni autrice del libro “Nomadi del pentagramma” e Rosario Jurlaro, compianto storico e antropologo. “La musica ha in sé quel concetto di armonia – ha detto il parroco e arciprete di Francavilla Fontana monsignor Bentivoglio – e l’umanità intera dovrebbe desiderare maggiore armonia in questi tempi di guerra e confusione. Il maestro Ermir Krantja è anzitutto maestro di armonia”.

“Il maestro – ha detto il sindaco Antonello Denuzzo- desidera passare alla storia e certamente lo merita per questi tre decenni a servizio della banda municipale di Francavilla, ma forse coltiva anche un altro personale e ambizioso desiderio: unire continuamente la musica colta e più alta ai sentimenti popolari, alla tradizione e alla civiltà del nostro popolo”. Tra gli ospiti anche il maestro Carmine Santaniello, già direttore del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli.

Significativo fu il tributo al maestro Krantja da parte dello stesso Riccardo Muti, padrino della legge regionale. A fine agosto 2023, in occasione della presentazione della legge regionale, insieme passarono in rassegna le bande pugliesi presenti all’evento, soffermandosi lungamente ad ascoltare la banda di Francavilla Fontana. Antonio Bagordo, anche lui da trent’anni in questo ruolo, capobanda e direttore amministrativo, a nome di tutti i musicisti, ha consegnato uno speciale riconoscimento al loro maestro. Essi hanno scelto di donare “Cuore sacro”, opera dell’artista Oronzo Urso, presente nel pubblico, già consegnata in dono alle più alte cariche delle istituzioni europee e nazionali, a principesse e ambasciatori, a cardinali e alti prelati.

