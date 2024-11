Torre Santa Susanna, Maria Teresa D’Ambrosio dopo il trionfo a Sofia premiata in consiglio comunale

L’amministrazione comunale di Torre Santa Susanna ha voluto rendere omaggio ad una giovanissima concittadina, reduce dal prestigioso Festival “Crossroad of Muses” a Sofia, in Bulgaria. In occasione della seduta congiunta del consiglio comunale degli adulti e dei ragazzi, nella serata di lunedì 26 novembre, il sindaco Michele Saccomanno ha consegnato una pergamena a Maria Teresa D’Ambrosio, giovane cantante che si è aggiudicata il primo posto nella categoria canto, interpretando il brano “Voilà” di Barbara Pravi, noto per essere stato presentato all’Eurovision Song Contest. Il primo cittadino nel suo discorso, in apertura di seduta, alla presenza dei genitori ha elogiato l’impegno profuso dalla studentessa-cantante per questo traguardo che rappresenta un ulteriore successo a soli 14 anni (tra pochi giorni ne compirà 15). Maria Teresa è seguita dalla vocal coach Eleonora D’Apolito e ha iniziato a studiare canto sin da bambina. La sua vittoria in Bulgaria non solo testimonia il livello del suo impegno e della sua preparazione, ma rappresenta anche un momento di orgoglio per l’Italia, che la giovane ha rappresentato con successo all’estero.

