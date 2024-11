Latiano, si schianta con la moto contro il palo della luce: morto 15enne

LATIANO – Non c’è stato nulla da fare per M.L., 15enne di Latiano, deceduto durante il trasporto all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi dopo il terribile incidente stradale registrato intorno alle 17.30 in via Salento. Il ragazzo era in sella alla sua moto, una Enduro Vent Dearapage 50, quando per cause ancora in corso di accertamento è andato a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione. Subito soccorso dal 118, lo sfortunato 15enne è deceduto durante il trasporto in ospedale. Sul posto, per i rilievi del caso, la polizia locale.

