Latiano, massacrò di botte la moglie: ora accusa è tentato omicidio

I carabinieri hanno notificato una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere a un 41enne di Latiano, in provincia di Brindisi, accusato di aver aggredito la moglie il 25 giugno scorso nell’appartamento della coppia, alla presenza del figlio minore. L’uomo era già detenuto, ma a seguito di ulteriori indagini della procura, l’accusa è stata elevata da maltrattamenti e lesioni personali a tentato omicidio. La donna, vittima di calci e pugni al termine di una lite, fu ricoverata per giorni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi.

