L’Altamura supera 1-0 la Virtus Francavilla in amichevole

L’allenamento congiunto tra la Virtus Francavilla e la Team Altamura si conclude con il blitz degli ospiti, in virtù del gol segnato nel secondo tempo da Kharmoud. Prove generali per Alberto Villa, che schiera quella che potrebbe essere la formazione di partenza per l’esordio in campionato con Fornito in cabina di regia, Risolo e Di Marco ai suoi lati; Artistico e Polidori in avanti.

Primo tempo povero di emozioni e con tre reti annullate, due ai padroni di casa e uno alla formazione biancorossa. Al 32’ l’unico vero squillo, con Lattanzio che prende la mira e calcia da fuori: sfera che termina fuori di un soffio, con Forte comunque sulla traiettoria. A inizio secondo tempo, al 3’ Carella servito da Risolo si accentra e calcia verso il primo palo. Al 7’ cross di Nicoli, Polidori di testa non trova di un soffio la porta sfiorando il primo gol. Al 14’ si rivede in avanti la Team Altamura: colpo di testa di Bertolo, alto di pochissimo. Al 33’ Fornito ci prova direttamente da fermo, pallone che sfiora la porta. Al 34’ sblocca il punteggio la formazione di Giacomarro: colpo da biliardo di Kharmoud, che beffa Forte e regalerà poi il successo all’Altamura. A cinque minuti dalla fine, strepitoso l’intervento di Cervellera sul tocco ravvicinato di Di Marco, la cui zampata non regala l’1-1. Poco dopo ci prova anche il nuovo acquisto Zuppel, senza successo.

Termina così nel caso della Nuovarredo Arena, con il successo dell’Altamura.

