Troppo Cerignola per il Molfetta: 7-1 nell’amichevole del “Monterisi”

CERIGNOLA – Il Cerignola supera in maniera agevole il Molfetta nell’allenamento congiunto disputato al “Monterisi”, 7-1 il risultato finale. In gol per gli ofantini D’Andrea, D’Ausilio, Malcore, per due volte Sosa e Carnevale, oltre all’autogol di Dargenio. Unica rete dei biancorossi realizzata nel secondo tempo da Falciano. Ismail Achik non ha preso parte all’incontro a causa di un problema al ginocchio, assenti anche Saracco e Neglia che sono in uscita: il portiere ex Fidelis Andria è ad un passo dal Lecco. In campo Raffaele Bianco che, in caso di ripescaggio in Serie D del Molfetta, potrebbe approdare proprio in biancorosso. Presenti circa 400 spettatori.

Formazioni iniziali:

Audace Cerignola (4-3-2-1): Trezza; Russo, Martinelli, Ligi, Tentardini; Tascone, Capomaggio, Ruggiero; D’Ausilio, D’Andrea; Malcore. All. Tisci.

Molfetta (4-3-3): Lacirignola; Pischedda, Di Fulvio, Stranieri, Stella; Dargenio, Vicedomini, Lavopa; Taccogna, Lopez, Altamura. All. Di Domenico.

