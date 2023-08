Martina-Taranto 1-0: decide Palermo all’ultimo respiro

Il Taranto cade a Martina Franca nell’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato. A decidere il test un’azione caparbia di Palermo, che al 91’ ha sfruttato un pasticcio difensivo dei rossoblu. Gara sostanzialmente equilibrata, anche se il Taranto recrimina per due legni colpiti in un minuto nella ripresa: prima con Bifulco (70’) con una conclusione ravvicinata di destro, poi con De Santis (71’) su azione d’angolo. Da segnalare, nel primo tempo, un colpo di testa ravvicinato di Cristiano Ancora deviato dalla difesa rossoblù in corner.

