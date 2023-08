Virtus Francavilla-Altamura 0-1, le parole di Villa e Giacomarro

FRANCAVILLA F.NA – Soddisfatti, dopo l’allenamento congiunto di questo pomeriggio, gli allenatori di Virtus Francavilla e Team Altamura. È stata l’occasione per insistere sulle idee e mettere minuti nelle gambe: per Villa a una settimana dall’esordio in campionato, per Giacomarro nella marcia di avvicinamento al prossimo campionato di Serie D.

