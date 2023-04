L’Altamura batte il Molfetta e spera ancora nei playoff

ALTAMURA – L’Altamura batte 2-1 il Molfetta e resta in corsa per i playoff. Si ferma la corsa dei ragazzi di Bartoli che non danno continuità al successo contro la Nocerina e sono condannati ai playout.

Altamura molto pericoloso nei primi 10 minuti, al settimo Molinaro prova la rovesciata su cross di Cascella non centrando di poco la porta, un minuto dopo lo stesso Molinaro non arriva di un soffio all’aggancio sul secondo palo non sfruttando un pallone giocato da Serra. Al 24’ lo stesso attaccante trova la deviazione vincente su un tiro cross di Serra ma la sua posizione era irregolare. Al 36’ Crispino è miracoloso nel deviare così la conclusione di Sosa. Al 2’ di recupero la sblocca Croce: cross di Molinaro prolungato da Sosa e l’attaccante foggiano la corregge in rete sul secondo palo. Al 7’ della ripresa l’11 altamurano trova il gol che aveva sfiorato tre volte nel primo tempo. E’ bellissimo il diagonale con cui batte Crispino per il raddoppio dei padroni di casa. Molinaro può trovare la sua doppietta personale al minuto 26 ma cicca clamorosamente non sfruttando l’assist del neoentrato Sepe. Al 32’ ancora Altamura vicinissimo al gol: missile di Serra che si stampa sulla traversa, sulla ribattuta non ci arriva Sosa. Molfetta pericoloso al 40’ ma Mattera è bravissimo a salvare su Vivacqua. Vivacqua accorcia le distanze al 43’ su calcio di rigore fischiato per atterramento dello stesso attaccante. Entra Caputo e al 91’ fallisce a tu per tu con Crispino. Il Molfetta prova il forcing finale ma Spina non rischia più. Finisce 2-1 dopo 5’ di recupero.

Condividi su...



Linkedin

email