Barletta-Nardò è uno spettacolo, finisce 3-2 al Puttilli: la decide Loiodice

BARLETTA – Partita bellissima al Puttilli, succede praticamente di tutto. Il Barletta la ribalta e batte 3-2 il Nardò: la decide Loiodice in pieno recupero con un calcio di rigore. A segno Lattanzio con una doppietta, mentre per i salentini Addae e De Giorgi.

La partita. Farina si affida al 4-2-3-1 con Russo-Scaringella-Loidoice a supporto di Lattanzio, risponde Ragno con il solito 3-5-2, in avanti Dambros e Bonilla. Dopo dieci minuti ci prova il Nardò con Addae che si coordina dal limite dell’area ma la palla finisce alta. Prove generali del gol per il numero 90 granata: cross di Montinaro, terzo tempo perfetto per Addae che batte Lovwcchio ed è 1-0. Al 12’ proteste vibranti di Lattanzio per la trattenuta di Russo, ma per il direttore di gara non c’è nulla. Esattamente a metà frazione arriva il raddoppio del Nardò, ancora su corner: questa volta dal lato opposto cross di Montinaro, spizzata sul primo palo e De Giorgi fa tap-in da due passi ed è 0-2. Il Barletta prova la reazione, due volte con Loiodice: prima al 41’ spara alto dal limite dell’area di rigore a tu per tu con Viola, poi in pieno recupero prova un pallonetto a due passi dal portiere del Nardò. Si va negli spogliatoi tra i fischi del Puttilli, è 0-2.

Dopo neanche dieci minuti della ripresa, è il Barletta ad accorciare le distanze: Loiodice su punizione dalla sinistra, palla vagante ed acrobazia per il 2-1 di Lattanzio. Per annotare un’altra occasione bisogna arrivare al 77 minuto con Di Piazza che si trova davanti a Violae con il tacco va vicinissimo al gol, ma Ciracì salva sulla linea. Il Barletta rimane anche in dieci per l’espulsione di Marangi, che ferma Ciracì in ripartenza ma all’83 arriva il pareggio dopo un’azione tambureggiante. Alla fine è Lattanzio che trova la sua doppietta personale e lo fa con una rovesciata bellissima, da copertina: si prende la standing ovation del Puttilli ,per il 2-2. Assedio Barletta in pieno recupero: Cristallo da 35 metri, con Viola che mette in corner. Poi Loiodice a giro, chiama ancora Viola alla risposta. Quando la porta sembrava stregata, ecco la trattenuta di Lanzolla su Cristallo ed è calcio di rigore. Sul dischetto ci va Nicola Loiodice che non sbaglia e segna il 3-2 che fa esplodere il Puttilli. Proteste del Nardò per un presunto doppio tocco di Loiodice al momento della battuta, ma per il direttore di gara c’è tempo solo per il fischio finale ed è 3-2.

