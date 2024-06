La Virtus Francavilla si muove, tra volti nuovi e possibili ritorni

FRANCAVILLA F.NA – È una Virtus Francavilla che fa sul serio, che si muove a fari spenti ma con un fare già convinto per quanto riguarda le strategie di mercato da adottare. E, stando a quanto filtra, ci sarebbero già un po’ di calciatori bloccati dalla società biancazzurra, in attesa di essere annunciati una volta aperta ufficialmente la finestra estiva di trattative. Sarebbe stata, in verità, impensabile una visione opposta, considerato che c’è una rosa da rifondare dopo aver perso tutti i contratti dello scorso anno.

Tra i calcatori – ovviamente top-secret – con cui c’è già un accordo potrebbe esserci anche Vincenzo Corvino, di origini salentine e che a pochi chilometri da Francavilla si è regalato le stagioni migliori, a Fasano. Un jolly offensivo per il 3-5-2 di Ginestra, che potrebbe anche valutare l’ipotesi di un 3-4-3 dinamico. Simone Cecere, ex Andria e prodotto del settore giovanile della Spal, potrebbe essere un altro indiziato. Centrocampista duttile e capace non solo di rompere il gioco avversario, ma di fare la differenza anche sotto porta: nell’ultima stagione, infatti, il classe 2005 ha realizzato 6 gol e 2 assist.

Da monitorare attentamente anche le posizioni di Giannini e Gambino, mentre non sono da escludere alcuni ritorni eccellenti: tra i rumors degli ultimi giorni, anche i nomi di Andrea Saraniti e Fabio Delvino. Se con l’attaccante non ci sarebbero stati contatti diretti, ma chiara la sua volontà di prolungare l’esperienza in Puglia – e Francavilla, in questo senso, sarebbe una delle mete preferite anche per quanto vissuto nel passato – per il difensore ci sarebbe stato un sondaggio e ovviamente dal classe ’98, che ha sempre espresso un legame forte con la Virtus tanto da assistere al playout disputato alla Nuovarredo Arena – l’apertura sarebbe totale.

