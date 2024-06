I figli di Paolo Bonolis e Francesco Totti giocheranno in Serie D

Davide Bonolis e Cristian Totti, figli di noti personaggi del mondo dello spettacolo e del calcio, giocheranno in Serie D nella prossima stagione.

Davide Bonolis, attaccante mancino classe 2004, ha raggiunto un accordo con il Siena. Nella scorsa stagione ha militato nel Renate ed è figlio del famoso conduttore televisivo e tifoso dell’Inter Paolo Bonolis. Dopo aver giocato nelle giovanili di Roma, Sampdoria e Triestina, Bonolis si appresta a iniziare la sua avventura nella quarta serie italiana con l’obiettivo di ottenere la promozione in Serie C.

Cristian Totti, invece, è stato annunciato come nuovo attaccante dell’Avezzano tramite i canali social del club abruzzese. Il diciottenne, figlio di Francesco Totti, storico capitano della Roma, ritorna in Italia dopo una breve esperienza al Rayo Vallecano in Spagna. Cristian Totti ha alle spalle un percorso nelle giovanili di Roma, Frosinone e Madrid. L’avventura spagnola di Totti, iniziata lo scorso gennaio con un annuncio su Instagram da parte del padre Francesco, è durata pochi mesi. Dopo alcuni allenamenti con le giovanili del club madrileno, è rientrato in Italia già in primavera.

