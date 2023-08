FRANCAVILLA F.NA – Dopo lo scossone legato all’addio di Domenico Fracchiolla arrivato nella giornata di sabato, anticipato da Antenna Sud e confermato da una nota ufficiale della società il giorno seguente, la Virtus Francavilla volta pagina. È servito poco alla società biancazzurra per riorganizzarsi, essendo già presente in organigramma un direttore sportivo come Angelo Antonazzo che conosce benissimo la realtà e uomo di fiducia del presidente Magrì: le trattative su cui si stava lavorando nelle scorse settimane non vengono interrotte, ma sarà lo stesso diesse a portarle avanti, già in realtà prima dell’addio di Fracchiolla l’incaricato a discutere con i calciatori di eventuali accordi. Nessun dramma quindi. Anzi: la città, che nelle prossime ore conoscerà anche i dettagli relativi alla campagna abbonamenti, sa di essere in ottime mani. Due anni fa fu proprio il tandem composto da Antonazzo e Magrì ad allestire una rosa competitiva e valorizzata al massimo da Roberto Taurino.

Tutto, dunque, sotto controllo, come è sempre stato in casa Francavilla. Anche il tecnico Villa è stato tranquillizzato: arriveranno colpi importanti e la rosa sarà competitiva, a stretto giro verranno chiuse anche ulteriori operazioni. Infine, per quanto riguarda le uscite, ai nomi di Perez ed Ekuban si aggiungono anche quelli di Enyan, Ejesi e Yakubiv. Da valutare Giorno, che fin qui non ha fatto malissimo nel ritiro pre-campionato. Caporale, a meno di novità, dovrebbe seguire Fracchiolla a Lecco e quindi compiere il tanto sognato salto in Serie B. Risolo, certezza della Virtus della scorsa stagione, rinnoverà invece il proprio contratto fino al 2025.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp