Ufficializzati i gironi del campionato di Serie C. Nessuna sorpresa rispetto alla vigilia. Il Pescara passa dal girone C al girone B. Olbia e Torres vanno nel raggruppamento centrale mentre la “X”, che presumibilmente diventerà la Casertana, viene posizionata nel girone C. Si parte il 3 settembre con la prima giornata.

Di seguito i tre gironi

GIRONE A: Albinoleffe, Alessandria, Arzignano, Atalanta Under 23, Fiorenzuola, Giana Erminio, Vicenza, Legnago Salus, Lumezzane, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Virtus Verona.

GIRONE B: Ancona, Arezzo, Carrarese, Cesena, Fermana, Gubbio, Juventus Next Gen, Lucchese, Olbia, Perugia, Pescara, Pineto, Pontedera, Recanatese, Rimini, Sestri Levante, Spal, Torres, VIrtus Entella, Vis Pesaro.

GIRONE C: Acr Messina, Audace Cerignola, Avellino, Benevento, Brindisi, Catania, Crotone, Foggia, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Turris, Virtus Francavilla, X.

