Taranto: Infortunio Cianci, la tac ha escluso complicanze

Il Taranto ha diffuso un bollettino medico sulle condizioni di Pietro Cianci, uscito anzitempo durante l’amichevole con il CynthiaAlbalonga di domenica 6 agosto dopo uno scontro di gioco aereo con un avversario, che gli ha procurato un taglio alla fronte suturato con 4 punti.

“Gli accertamenti esperiti all’ospedale civile di Terni hanno escluso qualsiasi complicanza per il trauma cranico subito – si legge nel bollettino -. Cianci è rientrato in ritiro e viene seguito dallo staff sanitario. Verosimilmente, nella giornata di martedì 8 agosto, l’attaccante rossoblù si aggregherà al gruppo per la ripresa degli allenamenti”.

