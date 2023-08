Coppa Italia: Al secondo turno Reggiana, Feralpisalo e Cesena

La Reggiana travolge in rimonta il Pescara di Zeman per 6-2 e si qualifica per il secondo turno della Coppa Italia. Abruzzesi in vantaggio nel primo tempo con Accornero e Cuppone, poi la rimonta reggiana con Lanini, il discusso Portanova, Girma, Cigarini, ancora Lanini e Vido. Nel prossimo turno la Reggiana affronterà il Monza.

FeralpiSalò e Cesena superano il primo turno di Coppa Italia. I bresciani si sono imposti per 2-1 sul Vicenza, mentre i romagnoli hanno battuto 1-0 la Virtus Entella.

Al secondo turno anche il Catanzaro, che sabato pomeriggio ha battuto il Foggia di misura (1-0).

