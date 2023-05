Rafika 15 anni fa è arrivata in Puglia per seguire la sua passione per lo studio e avere quell’autonomia mantenendo però viva la sua cultura che in Tunisia, suo paese d’origine, non era così facile avere e ha trovato nell’arte la sua massima espressione e ora è a lecce in occasione del progetto ‘Creature di sabbia’ per dare un messaggio anche altre altre donne musulmane affinchè combattano per i loro diritti.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

