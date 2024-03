La sfida della transizione energetica per le imprese salentine

Lecce – Confindustria Lecce, in collaborazione con la Camera di Commercio di Lecce, nell’ambito del progetto: “Le Imprese e l’Energia: Efficientamento Energetico, Comunità Energetiche, Tecnologie per Impianti Sostenibili”, ha riportato i risultati dell’indagine condotta su un

campione di imprese della provincia di Lecce.

Il settore energetico, alla luce dell’attuale contesto internazionale, è diventato cruciale non solo per il nostro tessuto industriale ma anche per i cittadini, tanto che la necessità di sviluppare soluzioni sostenibili ed efficienti è diventata sempre più pressante. Dall0analisi dei dati è stato osservato che il 33,33 % del campione consuma fino a 50mila kilowattora (kWh); il 10% da 50mila kWh a 100mila kWh; il 35% da 100mila kWh a 1milione di kWh; il 21,77% oltre 1milione kWh.

