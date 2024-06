La Russa: ‘Non ci sono soldi per la leva obbligatoria di Salvini’

“Sono nettamente contrario alla proposta di Salvini di sei mesi di leva obbligatoria, anche per motivi economici visto che non ci sono i soldi e mi sono documentato”. Lo ha detto Ignazio La Russa, presidente del Senato, a Telelombardia. “Sono contrario perché da giovane ho fatto la battaglia esattamente opposta insieme al Fronte della Gioventù e ai giovani di destra. Chi serve la patria in divisa deve essere convinto di farlo, deve essere una scelta, non un obbligo e un’imposizione. Raddrizzare i figli non spetta alle forze armate, ma alle scuole e alle famiglie”, ha concluso La Russa.

