La rabbia di Capuano, ‘Nessun rispetto per il Taranto’

Taranto-Crotone di domenica 15 ottobre non si giocherà allo Iacovone. Una notizia che ha colto di sorpresa un po’ tutto, in particolar modo Eziolino Capuano, tecnico dei rossoblu: “Rimango basito, mai mi era successa una cosa del genere in tanti anni che faccio calcio”.

