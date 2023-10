Barletta, ufficiali le dimissioni di Pavarese

BARLETTA – Si è conclusa dopo 107 giorni l’esperienza di Luigi Pavarese da responsabile dell’area tecnica del Barletta. Il dirigente avellinese, che ha ottenuto l’incarico dal patron biancorosso Mario Dimiccoli lo scorso 27 giugno, ha rassegnato le sue dimissioni mercoledì mattina, dopo una serie di indiscrezioni che si rincorrevano già dalle ore successive al 3-0 inflitto al Bitonto.

La decisione sarebbe arrivata per motivi strettamente personali, compresi dai vertici societari, che hanno accettato l’addio di una figura cardinale nella costruzione del Barletta 2023/2024. Pavarese si era già dimesso da direttore sportivo ad agosto 2017 a Modena, a novembre dello stesso anno a Campobasso, a Rieti nel novembre 2019 e a Nola nell’ottobre dell’anno successivo. L’ultima esperienza, prima di Barletta, è stata con l’Afragolese dell’ex presidente Raffaele Niutta, nel 2022, con le dimissioni ratificate a settembre dello stesso anno.

L’ormai ex uomo mercato biancorosso lascia il Barletta a quota 7 punti, frutto di due vittorie interne contro Santa Maria Cilento e Bitonto, un pareggio al Puttilli contro il Gallipoli e due sconfitte in trasferta contro Paganese e Nardò. Diverse valutazioni in corso per il futuro della carica dirigenziale adesso vacante, in attesa di arrivare preparati al mercato di dicembre.

Attesa anche sul fronte societario, con l’interessamento di un fondo americano e possibili incontri nel corso dei prossimi giorni. La dirigenza barlettana, al momento, smentisce eventuali accordi. Quella dagli Stati Uniti potrebbe non essere l’unica pista che porta a nuovi risvolti in società.

