La pugliese Rosa Maria Padovano è il nuovo prefetto di Cosenza

La pugliese Rosa Maria Padovano, 62 anni, è il nuovo Prefetto di Cosenza, dopo la sua prima esperienza a Rimini dove dal gennaio del 2023 ha svolto il suo primo incarico in veste di Prefetto, in precedenza era stata Prefetto Vicario a Taranto, prosegue ora la sua carriera in Calabria.

Laureata in Giurisprudenza e abilitata all’esercizio della professione forense, il neo prefetto della città calabrese è originaria di Mola di Bari ed è entrata nei ruoli dell’amministrazione civile dell’Interno nel 1990.

Questo il suo lungo curriculum:

Ha prestato servizio presso la Prefettura di Bari dal 1991 fino al 9/03/2010:

Responsabile di servizi amministrativi, Vice Capo di Gabinetto, Responsabile Sviluppo Organizzativo e Progetti finalizzati,

Referente per il Servizio Interrogazioni Parlamentari e “Question Time”, Fondo Antiracket Antiusura e in materia di sicurezza stradale, Dirigente dell’Area IV bis Immigrazione, Commissario straordinario in molti Comuni e sub Commissario presso l’Amministrazione Provinciale di Bari, Commissario ad acta in molteplici giudizi.

Componente Commissioni giudicatrici di concorsi del Ministero dell’interno e Enti locali.

Dal 10/03/2010 Prefettura di Lodi: Dirigente dell’area II Enti locali e Consultazioni elettorali, Reggente Area III, Dirigente

sostituto Capo di Gabinetto e Dirigente Area IV Immigrazione.

Dal 27/12/2010 Prefettura di Bari: Capo Ufficio Staff Ufficio di Rappresentante dello Stato e della Conferenza Permanente, Dirigente dell’Area IV Immigrazione, Dirigente dell’Area II Enti locali e consultazioni elettorali, Presidente Sezione Commissione Territoriale per riconoscimento protezione internazionale.

Dal 03/10/2016 alla Prefettura di Ancona: Capo di Gabinetto e reggente area I Ordine e Sicurezza Pubblica.

Dal 10/04/2017 Prefettura di Bari: Capo di Gabinetto;

Coordinatore, Responsabile e Referente a livello regionale di

progetti PON Legalità 2014-2020; Dirigente Reggente Area Diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero,

immigrazione e diritto d’asilo; Commissario prefettizio e quindi

straordinario in molti Comuni (provincia di Bari e Brindisi).

Dal 7/10/2019: Prefettura di Taranto: Vicario – Coordinatore del Prefetto; Dirigente Reggente Area IV Diritti civili, cittadinanza,

condizione giuridica dello straniero; Presidente Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, Commissario straordinario in vari Comuni della Provincia.

