Lecce. I Concerti del Conservatorio e Tito Schipa Music Factory

Ai nastri di partenza la stagione estiva del Conservatorio Tito Schipa di Lecce con due rassegne di alto spessore: i Concerti del Conservatorio a cura dei docenti con la collaborazione degli studenti, e “Tito Schipa Music Factory”, il contenitore ideato e organizzato in toto dalla Consulta degli Studenti, che vedrà sul palco formazioni di giovani musicisti dei vari corsi curriculari. Entrambe le rassegne sono organizzate dal Conservatorio con il sostegno economico dell’Assessorato all’Università della Regione Puglia in sinergia con i Comuni di Lecce, Ceglie Messapica, Corigliano d’Otranto, Nardò e Poggiardo. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del ricco e variegato cartellone di eventi “E:state ad Ascoltare. Summer Edition 2024” sono intervenuti: l’Assessore all’Università della Regione Puglia, Sebastiano Leo, il Sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, il Sindaco di Poggiardo, Antonio Ciriolo, il Sindaco di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano, e il Presidente della Consulta degli Studenti, Samuel Menga accolti dal dr Luigi Puzzovio e dal M° Corrado De Bernart rispettivamente presidente e direttore del Conservatorio. Tutto pronto per una nuova edizione estiva all’insegna della grande musica che coinvolge e abbraccia un pubblico sempre più vasto di tutte le età e con gusti musicali differenti, confermando i valori identitari del Conservatorio di Musica “Tito Schipa”: ampia gamma di sonorità, esplorazioni di generi, atmosfere da sogno, coinvolgimento dinamico, qualità dei talenti e rinnovata creatività nel continuo dialogo tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione. La serata di apertura, prevista domenica 7 luglio 2024 alle ore 21.00 nel chiostro dei Teatini a Lecce con “La Musica delle Parole: Omaggio a Mogol”, è affidata all’Ensemble pop-rock del “Tito Schipa”. I concerti itineranti proseguiranno sino al 20 settembre in luoghi privilegiati particolarmente amati dagli appassionati di musica.

