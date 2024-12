La Puglia trionfa al Premio Nazionale per l’Innovazione

Ancora una vittoria per la Puglia al Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), la più importante competizione italiana dedicata ai business plan di startup tecnologiche. Organizzato da PNI Cube, associazione degli incubatori universitari italiani, il PNI raccoglie i migliori progetti selezionati attraverso le Start Cup regionali.

Quest’anno, il team B-ME si è aggiudicato il premio nella categoria Cleantech & Energy del valore di 25.000 euro, grazie al suo innovativo elettrodo bio-derivato e circolare. La startup, composta da ricercatori del CNR di Bari, punta a ridurre del 90% le emissioni rispetto all’alluminio, integrandosi nei processi industriali senza modifiche agli impianti.

Il risultato è stato ottenuto durante la finale nazionale svoltasi il 5 e 6 dicembre nell’Aula Magna della Facoltà di Economia dell’Università di Roma Tor Vergata, che ha visto sfidarsi 77 team di 18 regioni italiane, suddivisi in quattro categorie: Industrial, Life Science-MedTech, ICT e IREN Cleantech & Energy.

Successi pugliesi e premi speciali

Oltre a B-ME, anche altre startup pugliesi hanno brillato al PNI. Tra queste:

•Neo Geo, vincitore del Premio Speciale Green & Blue Climate Change e della Menzione Speciale ASVIS per i progetti sostenibili.

• BeadRoots, premiato con il Young Entrepreneur Program per un’esperienza formativa in Francia.

• B-ME, che ha ottenuto altre menzioni prestigiose come il Premio Speciale Jacobacci per la tutela della proprietà intellettuale e il premio SearchOn We Make Future per il miglior pitch.

Dichiarazioni di orgoglio regionale

L’assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, ha sottolineato: “Questi successi dimostrano il valore del nostro ecosistema dell’innovazione. È il frutto di anni di lavoro e di politiche mirate a sostenere startup e PMI innovative.”

Anche il commissario straordinario di ARTI, Cosimo Elefante, ha evidenziato il ruolo strategico della Start Cup Puglia: “Selezioniamo e supportiamo le idee più innovative, aiutandole a strutturarsi per affrontare il mercato con successo.”

Il percorso del PNI

Dal 2003, il Premio Nazionale per l’Innovazione ha sostenuto oltre 1.100 progetti di startup, trasformandone il 60% in imprese operative. L’edizione 2024 è stata organizzata in collaborazione con l’Università di Roma Tor Vergata e il network Start Cup Lazio, nell’ambito dell’ecosistema Rome Technopole. La Puglia conferma così la sua leadership nell’innovazione tecnologica, con un palmarès che arricchisce ulteriormente la storia di successi della regione.

