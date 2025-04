Missione di pace: Al Bano in Terra Santa canta l’Ave Maria

Prosegue la Missione di pace in Terra Santa della Delegazione della Associazione “L’Isola che non c’è”, composta da S.E.l’Arcivescovo Mons. Filippo Santoro, dal maestro Al Bano Carrisi e da Franco Giuliano.

Dopo la visita nella Basilica del Santo Sepolcro, luogo simbolo della Cristianità, La delegazione si è spostata a Nazareth, nella Basilica della Annunciazione. Qui durante la preghiera per la Pace e Al Bano ha cantato l’Ave Maria nel ricordo del “Sì di Maria”.





