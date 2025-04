Francavilla Fontana, il maestro Xante Battaglia espone alla “Casaccia”

Presso “La Casaccia”, associazione artistico-culturale di Francavilla Fontana con sede in via Paolo Argentina, verrà inaugurata questa sera 3 aprile alle 19 una personale del maestro Xante Battaglia, pittore e scultore nato a Gioia Tauro nel 1943. Dal 1963 vive ed opera a Milano. È un artista poliedrico ed eccentrico, tanto da demistificare continuamente il potere.

All’inaugurazione interverranno oltre all’artista, il sindaco Antonello Denuzzo, Carlo Solferino presidente dell’associazione promotrice dell’evento e la professoressa Vincenza Musardo Talò. Battaglia è docente della prima cattedra di pittura nella storica Accademia di Belle Arti di Brera dopo aver insegnato in altre importanti Accademie come quelle di Venezia, Catania, Macerata, Reggio Calabria, Torino e Carrara. Ai più l’artista è conosciuto come l’interprete del “post arcaico”, proprio perché da vita alla figura femminile. La mostra rimarrà aperta fino al 30 aprile.

