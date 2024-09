La Pantaleo Podio Volley Fasano si presenta alla città

La Pantaleo Podio Volley Fasano presenta ufficialmente la sua stagione sportiva ai propri tifosi. Si terrà domenica 22 settembre alle ore 20.00 presso l’Agrobistrot Pantaleo sito in via Case Sparse SS16 Speziale, la presentazione ufficiale della nuova stagione sportiva della società di pallavolo femminile fasanese della Pantaleo Podio Fasano capitanata dal presidente Renzo Abete. Primo atto ufficiale quindi di un nuovo cammino sportivo che vedrà le rispettive categorie dell’intera famiglia pallavolistica fasanese affrontare i campionati di competenza. Occasione quindi per presentare alla città tutti gli atleti gialloblu a cominciare dai piccolissimi atleti della categoria S3 allenati da Cecilia Caprari, le giovanissime atlete Under 14 e 16 di coach Katia Irlando, l’Under 18 di coach Giuseppe Catapano per chiudere con il roster senior di coach Paolo Totero che quest’anno per la seconda stagione consecutiva difenderanno i colori fasanesi nel campionato nazionale di Serie B1 girone D.

