Karate: Open Casale Monferrato, 3 medaglie per la Puglia nel kumitè

Si è concluso domenica l’Open di Casale Monferrato, evento organizzato con la supervisione della Fijlkam dal Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta. Torneo valido per il Ranking italiano 2024, è aperto alle classi d’età U21, Junior, Cadetti e U14

Nelle gare hanno ben figurato la ASD Dojo Taka Tora del m° Fabio Di Bari e la ASD Pro Team per l’occasione rappresentata dal m° Nicola Ciarloni oltre alla ASD Motrix del m° Salvatore Cioce.

Tre le medaglie portate a casa dalle società pugliesi: una per ogni metallo disponibile. Ha iniziato Mininni Mikol con l’argento (Asd Taka Tora – Bari) nella Juniores -53kg. Quindi Gemma Di Bari diretta in Piemonte dal m° Nicola Ciarloni, già vice campionessa italiana +68 kg nel campionato nazionale U21 svoltosi due settimane fa a Taranto (coach il padre, Pasquale Di Bari), ha ottenuto per la ASD Pro Team – Taranto un bronzo.

Nelle categorie maschili è arrivato l’oro di Daniel Di Bari, allenato dal padre Fabio (ASD Taka Tora), conquistato nei Cadetti cat. -63 kg dopo l’argento all’ Open di Torino e un altro oro la scorsa settimana al Memorial Andrea Nekofeer a Ostia. Il bitontino Daniele Lavacca allenato da Salvatore Cioce, infine, ha conquistato per la ASD Motrix il bronzo, sempre nei Cadetti, nel kumité cat. 57 kg

