Futsal A2/M: New Taranto-Canicattì, big match al PalaMazzola

Luci al PalaMazzola. Sabato 4 novembre, alle 15.00, l’impianto di via Venezia ospiterà il big match della 4a giornata del campionato di Serie A2, Girone D. Sul parquet la New Taranto C5 sfiderà il Futsal Canicattì in una sfida che si preannuncia frizzante e divertente. Entrambe le formazioni occupano la prima posizione in classifica, a quota 9 punti, insieme a Mascalucia.

I rossoblù arrivano alla sfida dopo la grandissima prestazione del PalaBorsellino di Bitonto, dove si sono imposti per 7-4 sulla formazione neroverde, match in cui gli ionici sono andati a segno con ben sette giocatori diversi.

Dall’altro lato del campo ci sarà il Futsal Canicattì, reduce dalla vittoria nel derby siculo contro il Città di Palermo per 6-2. Nelle precedenti giornate i biancorossi avevano avuto la meglio sul Futsal Bitonto e sull’Ecosistem Lamezia, nella gara d’esordio del campionato.

A presentare la sfida è Lorenzo Giannace, che ripercorre anche la vittoria di Bitonto: «Èstata una partita difficile perché non eravamo abituati a quella superficie di gioco, infatti è molto diverso dal nostro parquet. Abbiamo approcciato molto bene alla gara, seguendo alla lettera ciò che il mister ci aveva chiesto e portando a casa il risultato. Contro Canicattì sarà un incontro difficile: ci aspettiamo una squadra ben organizzata e che ha delle individualità importanti, ma ci stiamo allenando duramente per preparare questo incontro».

Il laterale dei rossoblù parla delle possibili insidie che possono nascondersi nel match interno contro Canicattì: «Hanno una rosa composta da giocatori esperti, sarà una partita tesa ed equilibrata sin dalle prime battute, in cui sarà fondamentale scendere in campo determinati e concentrati».

In gol nella prima e nella terza giornata di campionato, Giannace è a caccia della prima marcatura dinanzi ai propri tifosi: «Conta sempre portare a casa i tre punti, poi fa sempre piacere realizzare dei gol. In casa ancora non ho trovato la rete, speriamo possa arrivare quanto prima».

E sugli obiettivi di squadra, il laterale afferma: «Ancora è presto per stabilire dove possiamo arrivare, siamo sulla buona strada. Dobbiamo ragionare partita dopo partita, senza porci limiti».

Ad arbitrare la sfida saranno i sigg. Alessandro Mella di Roma 1 e Amir Krupic di Brescia; cronometrista il sig. Amedeo Lacalamita di Bari.

