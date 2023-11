Karate: Bardi incontra la campionessa Terryana D’Onofrio

Il presidente della Regione, Vito Bardi, ha ricevuto Terryana D’Onofrio, vincitrice del bronzo individuale e dell’argento a squadra nel campionato mondiale di karate che si è tenuto a Budapest, in Romania, la settimana scorsa. Appartenente al gruppo sportivo della Polizia di Stato, è titolare assoluta della nazionale italiana.

“Terryana D’Onofrio porta alto il nome della Basilicata”, ha detto Bardi, congratulandosi con l’atleta lucana, originaria di Sant’Arcangelo, per i traguardi conseguiti. “Il karate, arte marziale a mani nude, ha in sé una filosofia di vita. Insegna il rispetto per l’avversario e per se stessi ed aiuta a gestire tanti aspetti della vita quotidiana, stimolando la capacità di autocontrollo. Siamo orgogliosi di Terryana D’Onofrio che ha saputo fare suoi questi valori, raggiungendo risultati prestigiosi”.

All’incontro con Bardi erano presenti il sindaco di Sant’Arcangelo, Salvatore Lagrotta, e l’assessore Roberto Fantini.

