Ufficio di presidenza Adiconsum : Giuseppe Zippo il nuovo componente

Giuseppe Zippo eletto nell’ufficio di Presidenza dell’Adiconsum ( Associazione difesa consumatori

ed Ambiente ) Taranto – Brindisi

Giuseppe Zippo è stato eletto, quale componente l’Ufficio di Presidenza della Adiconsum

(Associazione difesa Consumatori ed Ambiente) Taranto – Brindisi, Giuseppe Zippo, persona nota, a

vari livelli, per l’impegno sociale profuso nel settore dell’associazionismo ed in particolare nella

tutela dei consumatori. Il coinvolgimento di Giuseppe Zippo, nella struttura, ha come obiettivo

quello di contribuire a consolidare e potenziare un’azione di prossimità a tutela dei consumatori

sempre più in difficoltà stante le continue e pressanti richieste di assistenza. Un’attività che si

incentrerà sia su relazioni politico – istituzionali con Enti ed associazioni, sia sull’attività di

professionisti in grado di dare risposte ed assistenza qualificata. “Ringrazio il Presidente

dell’Adiconsum Taranto – Brindisi, Antonio Bosco, ed il Segretario generale Cisl Taranto – Brindisi,

Gianfranco Solazzo, per la fiducia accordatami. Sono certo che insieme potremo dare risposte ai

cittadini in un territorio gravato da mille problematiche anche a causa della carenza di servizi

adeguati”. Queste le prime dichiarazioni di Giuseppe Zippo cui segue il ringraziamento rivolto ai

collaboratori che hanno inteso rinnovare il proprio impegno al suo fianco in questa nuova ed

entusiasmante esperienza al servizio del territorio.

