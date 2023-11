Futsal A/F: Bitonto, Marzuoli ‘Kick Off? Concentrazione massima’

E’ tempo di tornare davanti al pubblico di casa per il Bitonto C5 Femminile che nella sesta giornata del campionato nazionale di Serie A, affronterà le milanesi della Kick Off.

Dici Bitonto-Kick Off e la mente non può tornare a due appuntamenti che resteranno per sempre nella storia dei colori neroverdi: la vittoria della Coppa Italia e la finale di Supercoppa che hanno fatto da ciliegina sulla torta allo storico triplete.

Quella di domenica, però, sarà un’altra storia. Le lombarde, che nell’ultimo turno hanno battuto 3-1 le calabresi della Royal Lamezia, occupano l’ottavo posto in classifica a quota sei punti e sono pertanto alla ricerca di punti che l’avvicinerebbero sempre più ai play off allontanando le zone calde della classifica.

Di fronte troveranno un’autentica macchina da guerra come il Bitonto. Le leonesse guidate da mister Gianluca Marzuoli hanno conosciuto solo la vittoria in questo avvio di stagione, guardando tutte dall’alto della classifica a quota 15 punti e a suon di goal, come testimoniano le 37 reti messe a segno finora che ne fanno l’attacco più forte di tutto il lotto.

Come gli ultimi due impegni contro le milanesi hanno mostrato, però, servirà non abbassare un solo istante la guardia, per portare a casa altri tre punti che sarebbero fondamentali per mantenere invariato il distacco da tutte quante le inseguitrici.

Gianluca Marzuoli vuole le sue giocatrici concentrate dal primo all’ultimo minuto: “Stiamo facendo bene e credo siamo meritatamente al primo posto, ma ci sono dettagli da sistemare, dare continuità durante la partita alla nostra concentrazione. In un paio di match abbiamo mollato quando avevamo oramai il risultato in pugno e abbiamo subito 5 gol, passivo assolutamente negativo per il nostro standard. Su questo aspetto ci stiamo lavorando. Arriveranno partite in cui non potremo permetterci cali psicologici. A partire da domenica. La Kick Off ci ha sempre creato problemi a prescindere dal risultato. E’ una squadra giovane, ben allenata e con idee chiare: ogni anno sa proporre nuove atlete al nostro movimento. Dovremo fare attenzione per l’intera durata della partita”.

Il capitano Luciléia sta crescendo partita dopo partita come tutta la squadra: “È un anno importante per noi, abbiamo sempre detto che in Italia è difficile ripetersi e in ogni partita le avversarie scendono in campo raddoppiando sforzi e concentrazione. Essere la squadra favorita non è mai un vantaggio e noi non ci sentiamo favorite. Anzi, lavoriamo ancora più duramente per farci trovare pronte. Ci sono ancora dei sogni che vorremmo regalare alla nostra città.

Ad arbitrare la partita Pasquale Crocifiglio come primo arbitro e Ivo Colangeli secondo. Al cronometro Saverio Carone. Calcio di inizio fissato domenica pomeriggio alle 18 al Palapansini di Giovinazzo. Come di consueto, differita integrale della partita in televisione, sul canale 16 di TRM Network, martedì prossimo alle ore 22,30 e mercoledì alle ore 16:30.

