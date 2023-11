Pallamano A2/F: si riparte, Conversano comincia da Civitavecchia

Prenderà il via domenica 5 novembre il campionato di Serie A2 femminile Girone C della Pallamano Conversano, allenata per la seconda stagione consecutiva, da mister Giuseppe Brandi.

Conversano, inserita nel girone C insieme a Camerano, Prato, Chiaravalle, Mugello e Civitavecchia affronterà il primo impegno proprio in terra laziale sul campo del Flavioni Civitavecchia allenata da mister Patrizio Pacifico, squadra esperta che, come sempre, venderà cara la pelle tra le mura amiche.

Il team pugliese, capitanato da Ilaria Mastroscianni, si presenta ai nastri di partenza con il gruppo consolidato delle veterane e tante giovanissime under 19 e 17 al seguito: “La gara con Flavioni presenta sempre parecchie insidie quali l’esperienza delle avversarie, la bravura e aggiungerei anche il fatto che è la prima partita – commenta il tecnico Giuseppe Brandi – Cercheremo di farci “coinvolgere” dalla sfrontatezza delle nostre giovani e farci trovare pronti.

Il campionato sarà “da scoprire” con squadre già affrontate in passato e squadre che affronteremo per la prima volta. Tutte hanno tradizione. Non so se esistono favorite ma credo che Chiaravalle sia la squadra che ha allestito una rosa di livello alto!

La nostra squadra sta lavorando da un po’ e come detto, con l’inserimento di giovani atlete, cercheremo di farle crescere sportivamente e vogliamo dare filo da torcere a tutte le nostre avversarie”.

Fischio di inizio alle 11.45 di domenica mattina 5 novembre.

